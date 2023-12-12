الرئيس الإيراني يزور الجزائر مطلع الشهر المقبل

وأوضح المسؤول الإيراني أن "هذه الزيارة ستعطي ديناميكية للعلاقات بين البلدين والشعبين، لما يتمتعان به من مقدرات وروابط تاريخية تعكس متانة العلاقات بينهما"، لافتا إلى أن "إيران تنظر إلى الجزائر على أنها شريك استراتيجي في مجالات عدة، وبالإمكان بناء شراكة فعالة في قطاعات هي اليوم محط اهتمام البلدين".

تجدر الإشارة إلى أن آخر لقاء بين تبون ورئيسي كان في مقر الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لكن الزيارة المرتقبة لرئيسي إلى الجزائر تأتي في وقت تتأزم فيه الأوضاع في الشرق الأوسط بسبب الحرب في قطاع غزة، ووسط اتهامات إسرائيل والغرب لإيران بدعم حركة حماس.