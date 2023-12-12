الرئيس الإيراني يزور الجزائر مطلع الشهر المقبل
قال السفير الإيراني لدى الجزائر محمد رضا بابائي إن رئيس بلاده إبراهيم رئيسي سيزور الجزائر، مع بداية العام المقبل، وذلك للمشاركة في اجتماعات منتدى الغاز.
وأضاف بابائي، في تصريحات نقلها عنه تلفزيون "الشروق" المحلي في الجزائر، أن "الزيارة ستكون المناسبة الملائمة لعقد لقاء قمة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وينتظر أن ينتهي بالاتفاق على خريطة طريق تخص الفترة المقبلة".
وأوضح المسؤول الإيراني أن "هذه الزيارة ستعطي ديناميكية للعلاقات بين البلدين والشعبين، لما يتمتعان به من مقدرات وروابط تاريخية تعكس متانة العلاقات بينهما"، لافتا إلى أن "إيران تنظر إلى الجزائر على أنها شريك استراتيجي في مجالات عدة، وبالإمكان بناء شراكة فعالة في قطاعات هي اليوم محط اهتمام البلدين".
تجدر الإشارة إلى أن آخر لقاء بين تبون ورئيسي كان في مقر الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
لكن الزيارة المرتقبة لرئيسي إلى الجزائر تأتي في وقت تتأزم فيه الأوضاع في الشرق الأوسط بسبب الحرب في قطاع غزة، ووسط اتهامات إسرائيل والغرب لإيران بدعم حركة حماس.