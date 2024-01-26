"بلومبيرغ": تدخل إيراني يغذي حرب السودان ويهدد المنطقة

وقال التقرير إن تدخل إيران في الصراع المستمر منذ تسعة أشهر إلى جانب الجيش السوداني، يزيد من مخاطر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي هي بالفعل "على وشك المجاعة".

ورأى الموقع أن هذا التدخل الإيراني يسلط الضوء على أهمية ساحل السودان على البحر الأحمر الذي يبلغ طوله 400 ميل، حيث تتنافس دول مثل الصين وروسيا وتركيا للوصول إليه.

وأضاف أن المسيرات الإيرانية "مهاجر 6" أصبحت أحدث أداة تُغذي الحرب الأهلية الكارثية التي تسببت بنزوح الملايين من السودانيين والمخاطرة بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

ونقل التقرير عن ثلاثة مسؤولين غربيين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن "الجيش السوداني تلقى شحنات من طائرة مهاجر 6، وهي مسيرة ذات محرك واحد تم تصنيعها في إيران بواسطة شركة القدس للصناعات الجوية وتحمل ذخائر موجهة بدقة".

وأكد المحللون، الذين فحصوا صور الأقمار الصناعية، وجود الطائرة دون طيار القادرة على شن هجمات جو- أرض، والحرب الإلكترونية، والاستهداف في ساحة المعركة، في السودان.

وتابع التقرير أن تسليح السودان من شأنه أن يعزز النفوذ العسكري لطهران في الشرق الأوسط، ويزيد امتدادها مع وكلائها، الذين اعتبر أنهم يضمون كلا من حركة حماس في غزة، وميليشيا حزب الله في لبنان، وفصائل في سوريا والعراق، وميليشيا الحوثي في اليمن.