"الجهاد الإسلامي" تبدي استعدادها للإفراج عن رهينتين إسرائيليتين

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، استعدادها للإفراج عن رهينتين إسرائيليتين تحتجزهما منذ عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر.

وقال أبوحمزة المتحدث باسم "سرايا القدس" الجناح العسكري للحركة في رسالة مسجلة، إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح رهينتين إسرائيليتين، وهما امرأة وفتى، لأسباب إنسانية وطبية.

وأضاف، أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ حال توافرت الشروط الملائمة ميدانيًا وأمنيًا، مشددًا على أن حركته مستعدة لذلك على الرغم من أن السجون الإسرائيلية تكتظ بالأسرى الفلسطينيين.