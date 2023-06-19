اشتباكات عنيفة في جنين وإطلاق صواريخ من مروحية إسرائيلية

استشهد 3 فلسطينيين إثر اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي مخيَّم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأطلقت مروحية إسرائيلية فجر الاثنين صواريخ خلال مداهمة كبيرة في مخيَّم جنين، واندلعت اشتباكات عنيفة، بحسب وكالة "فرانس برس" والجيش الإسرائيلي.

وهذه هي المرة الأولى التي يقصف فيها الجيس الإسرائيلي، أحياء في الضفة الغربية، منذ عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية.