اشتباكات عنيفة في جنين وإطلاق صواريخ من مروحية إسرائيلية
استشهد 3 فلسطينيين إثر اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي مخيَّم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وأطلقت مروحية إسرائيلية فجر الاثنين صواريخ خلال مداهمة كبيرة في مخيَّم جنين، واندلعت اشتباكات عنيفة، بحسب وكالة "فرانس برس" والجيش الإسرائيلي.
وهذه هي المرة الأولى التي يقصف فيها الجيس الإسرائيلي، أحياء في الضفة الغربية، منذ عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنَّ اقتحامه هذا يهدف إلى اعتقال "مشتبهين" في جنين.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان "مروحيات عسكرية إسرائيلية فتحت النيران اتجاه المسلحين للمساعدة في انسحاب الجنود"، مضيفًا "دارت اشتباكات كثيفة مع مسلحين فلسطينيين".
وأفادت "فرانس برس"، بوقوع "اشتباكات عنيفة غير مسبوقة" في مخيم جنين.
وذكرت وسائل إعلام، أن 5 جنود إسرائيليين أصيبوا في جنين.
ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، استشهد ما لا يقل عن 160 فلسطينيًّا، بالإضافة إلى مقتل عشرين إسرائيليًّا وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، حسب حصيلة لوكالة "فرانس برس" تستند إلى مصادر رسمية فلسطينية وإسرائيلية.