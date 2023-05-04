ماذا يعني قرار الجيش السوداني نشر قوات الشرطة في الخرطوم؟

بدأ الجيش السوداني نشر قوات من الشرطة على الأرض في العاصمة الخرطوم، قائلا إن الأمر يأتي ضمن "خطة لحفظ الأمن"، في وقت حذرت فيه قوات "الدعم السريع" من إدخال الشرطة كطرف في القتال، ما يجعلها تتصرف معها كـ"عدو".

ونتيجة لذلك اشتبكت عناصر تابعة لـ"الدعم السريع" يوم الأربعاء، مع قوات من شرطة الاحتياطي المركزي، في منطقة السوق العربي وشارع القصر الجمهوري، مما أسفر عن مقتل 5 أفراد من الشرطة، وجرح 4 آخرين وأسر واحد، طبقًا لبيان المتحدث الرسمي باسم الجيش، الذي وصف الأمر بأنه "اعتداء من قبل الدعم السريع على دورية للشرطة".