الجزائر.. بدء إجراءات مقاضاة إسرائيل لدى "الجنائية الدولية"

قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، إن عددا من المحامين والشخصيات الحقوقية المرموقة في الجزائر بدأوا رسميا في إجراءات مقاضاة إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت المجلة الفرنسية، أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي أعلنت عزمها بشكل فردي تقديم شكوى دولية ضد إسرائيل، وأن إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية جارية، وذلك بعد التصعيد الأخير من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط ما يزيد على 12 ألف فلسطيني وجرح الآلاف، فضلا عن قصف المستشفيات والمناطق الآهلة بالسكان.

وبعد دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في السادس من الشهر الحالي، "جميع الرجال الأحرار في العالم والحقوقيين في العالم العربي" إلى "اتخاذ إجراءات فعالة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، لم يتأخر رد الحقوقيين كثيرا إذ استنفرت الأحزاب والمنظمات السياسية للدفاع عن الشعب الفلسطيني لدى المحكمة الدولية".