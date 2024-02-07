مقتل صحفييْن جرّاء قصف إسرائيلي على خان يونس ورفح

قُتل صحفيان فلسطينيان في غارتين منفصلتين، الثلاثاء، ما رفع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 4أشهر من الصحفيين إلى 124 قتيلاً.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس، فإن الصحفي رزق الغرابلي مدير موقع "المركز الفلسطيني للإعلام" في قطاع غزة قتل في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً كان يتواجد فيه في مدينة خان يونس.

وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، قتل الصحفي زكريا أبوغالي، وعدد من أفراد أسرته في غارة إسرائيلية استهدفت منزله في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وقالت قناة "القدس اليوم" الفلسطينية إن أبوغالي أحد كوادرها، إضافة إلى عمله ككاتب سيناريو في القناة، مشيرة إلى أنه قتل برفقة أمه وشقيقته.

وسجلت الحرب الدامية في قطاع غزة، انتهاكات واسعة بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية العاملة في القطاع، بدءاً من الاستهداف المباشر للصحفيين مروراً باستهداف عدد كبير من مقار المؤسسات الصحفية في غزة.