أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السبت تلقيها بلاغًا بتعرض سفينة لهجومين قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية في البحر الأحمر.

وذكرت الهيئة أن سفينة تبعد 64 ميلًا بحريًا غرب المخا اليمنية أبلغت عن تعرضها لهجومين.

وأكدت أن الهجوم الأول وقع عبر طائرة مسيّرة، فيما وقع الآخر عن طريق زورق غير مأهول.

ولفتت الهيئة إلى أن السفينة وطاقمها "آمنان"، بعد وقوع الحادث.

UKMTO WARNING INCIDENT 103 ATTACK UPDATE 001



The Master reports two attacks: the first by an Uncrewed Aerial System (UAS); the second by an Uncrewed Surface Vessel (USV), Both the vessel and the crew are safehttps://t.co/6mNrG6W5iO#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/p55VoxFt5O