إسرائيل.. السجن 22 شهرا للقيادي بـ"الجهاد" بسام السعدي
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة إسرائيلية أصدرت حكما بالسجن 22 شهرا على القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، بسام السعدي.
واعتقل الجيش الإسرائيلي السعدي، في أوائل آب/أغسطس من العام الماضي، خلال عملية اقتحام واسعة نفذها داخل مخيم جنين شمال الضفة، حيث تتهمه إسرائيل بالتحريض على العنف وتمويل عمليات مسلحة.
وقالت القناة 14 العبرية إن "محكمة إسرائيلية أصدرت حكما بحبس بسام السعدي عاما و10 أشهر فقط"، مشيرة إلى أن ذلك في إطار "صفقة بين القيادي بالجهاد الإسلامي والادعاء العام الإسرائيلي".
وأدى اعتقال السعدي لاندلاع مواجهة عسكرية بين الجهاد الإسلامي في غزة والجيش الإسرائيلي، أطلق عليها الأخير اسم "الفجر الصادق"، حيث استمرت لعدة أيام وانتهت بتهدئة بين الجانبين بوساطة مصرية ودولية.
واعتقل السعدي عدة مرات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف "الجهاد الإسلامي"، حيث أمضى في السجون الإسرائيلية ما يزيد على 10 أعوام، ويعتبر من أبرز قيادات الحركة في الضفة الغربية المحتلة.