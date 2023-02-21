إسرائيل.. السجن 22 شهرا للقيادي بـ"الجهاد" بسام السعدي

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة إسرائيلية أصدرت حكما بالسجن 22 شهرا على القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، بسام السعدي.

واعتقل الجيش الإسرائيلي السعدي، في أوائل آب/أغسطس من العام الماضي، خلال عملية اقتحام واسعة نفذها داخل مخيم جنين شمال الضفة، حيث تتهمه إسرائيل بالتحريض على العنف وتمويل عمليات مسلحة.