متعهدة بـ"ابتزاز الحكومة والكنيست".. زعيمة "شباب فوق النار" تستجدي الناخبين العرب

دعت هادار مختار، أصغر زعيمة حزب إسرائيلي يعتزم خوض انتخابات الكنيست الخامس والعشرين، مطلع الشهر المقبل، الناخبين العرب إلى التصويت لصالح حزبها، وتعهدت بـ "ابتزاز" الحكومة المقبلة والكنيست؛ لصالح تلبية متطلبات المجتمع العربي في إسرائيل.

وتترأس مختار البالغة من العمر 20 عامًا، حزبًا جديدًا يحمل اسم "شباب فوق النار"، وكانت قد اشتهرت بفضل مقاطع الفيديو القصيرة التي تشاركها عبر تطبيق "تيك توك".

ودعت المرشحة المثيرة للجدل خلال حديث، اليوم الثلاثاء، مع قناة "هلا" الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية، الناخبين العرب للتصويت لحزبها من أجل "ابتزاز الحكومة وإرهاب الكنيست"، على حد قولها.

وأشارت مختار إلى أهمية الصوت العربي في انتخابات الكنيست، وذكرت أنها بحاجة إلى 35 ألف صوت من الناخبين العرب؛ لأن الشباب العربي هم الأكثر معاناة في إسرائيل، حتى أنهم يأتون في المستوى الأدنى من السلسلة الغذائية.

ونوهت أنها ترغب في تمثيل الشباب في إسرائيل داخل الكنيست، لا سيما العرب منهم، مضيفة: "تعالوا نعترف بالحقيقة، لا يوجد تعليم في الجليل (شمال إسرائيل)، واستشرت الجريمة في المجتمع العربي، ولا أموال في هذا المجتمع".