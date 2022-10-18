متعهدة بـ"ابتزاز الحكومة والكنيست".. زعيمة "شباب فوق النار" تستجدي الناخبين العرب
دعت هادار مختار، أصغر زعيمة حزب إسرائيلي يعتزم خوض انتخابات الكنيست الخامس والعشرين، مطلع الشهر المقبل، الناخبين العرب إلى التصويت لصالح حزبها، وتعهدت بـ "ابتزاز" الحكومة المقبلة والكنيست؛ لصالح تلبية متطلبات المجتمع العربي في إسرائيل.
وتترأس مختار البالغة من العمر 20 عامًا، حزبًا جديدًا يحمل اسم "شباب فوق النار"، وكانت قد اشتهرت بفضل مقاطع الفيديو القصيرة التي تشاركها عبر تطبيق "تيك توك".
ودعت المرشحة المثيرة للجدل خلال حديث، اليوم الثلاثاء، مع قناة "هلا" الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية، الناخبين العرب للتصويت لحزبها من أجل "ابتزاز الحكومة وإرهاب الكنيست"، على حد قولها.
وأشارت مختار إلى أهمية الصوت العربي في انتخابات الكنيست، وذكرت أنها بحاجة إلى 35 ألف صوت من الناخبين العرب؛ لأن الشباب العربي هم الأكثر معاناة في إسرائيل، حتى أنهم يأتون في المستوى الأدنى من السلسلة الغذائية.
ونوهت أنها ترغب في تمثيل الشباب في إسرائيل داخل الكنيست، لا سيما العرب منهم، مضيفة: "تعالوا نعترف بالحقيقة، لا يوجد تعليم في الجليل (شمال إسرائيل)، واستشرت الجريمة في المجتمع العربي، ولا أموال في هذا المجتمع".
وتوجهت بشكل مباشر للشباب العربي الإسرائيلي، وقالت: "أنا ورقتكم البيضاء في صناديق الانتخاب، أنا ورقة احتجاجكم، سأرهب الكنيست، سأضع إصبعي في أعين كل الساسة الفاسدين".
وناشدت الشباب العربي بالتصويت بكثافة في الانتخابات المقبلة، وتساءلت عن أسباب تراجع نسب التصويت؛ وأجابت بأن السبب يكمن في حقيقة أن الامتناع يعد نوعًا من الاحتجاج بعد أن أحبطهم السياسيون الإسرائيليون، مضيفة: "لقد أحرقوا لهم المستقبل، ولم يعد هناك مستقبل في هذا البلد، سواء لهم (الشباب العربي) أو لي، أو لك، أو لأطفالنا".
ونصحت الشباب العربي بالخروج والتصويت في انتخابات الكنيست الخامس والعشرين، لافتة إلى أنها تتفهم موقفهم، وربما لو كانت في نفس مأزقهم لكانت قد امتنعت عن التصويت مثلهم، لكنها رأت أن الفرصة سانحة لو صوتوا لصالح حزبها "شباب فوق النار".
وأردفت هادار مختار أنها تريد توجيه رسالة للمجتمع العربي: "اخرجوا للتصويت لصالح (شباب فوق النار)، لأن هذا هو مستقبلكم، أتفهم مدى ألمكم لأنهم أحرقوا مستقبلكم نصب أعينكم، ولكنني هنا معكم، أراكم، أمثلكم، وصدقوني أمتلك الشجاعة لإرهاب الكنيست، أحتاجكم إلى جواري".
وزعمت أنه لو كان النائب منصور عباس، زعيم "القائمة العربية الموحدة"، قد نجح في انتزاع 50 مليار شيكل لصالح المجتمع العربي، فإنها ستنتزع 100 مليار شيكل لصالح الشباب العربي، مضيفة: "لقد أتيت من أجل ابتزاز الحكومة والدولة".
وادعت مختار أيضًا، أن مصادر سياسية عرضت عليها الأموال مقابل انسحابها من السباق الانتخابي، وأنها التقت أيضًا أحد أكثر الأشخاص ثراء في إسرائيل قبل أسابيع، وأخبرها أنها لو انسحبت سيعوضها ماليًا.
وقالت إنها "ستعتزل فقط لو فشلت في تحقيق برنامج حزبها".
وكانت لجنة تسجيل الأحزاب قد أعلنت قبول حزب شباب فوق النار (Youths on Fire)، في 14 آب/ أغسطس الماضي، قبل أن تعلن هادار مختار أنها بصدد خوض انتخابات الكنيست الخامس والعشرين.
ويحدد هذا الحزب أسسًا يقوم عليها، أولها وضع حد لغلاء المعيشة، والثاني دحر الفساد، أما الثالث فهو سن قانون الاستفتاء الشعبي.
وتحولت فتاة "تيك توك" التي تحمل شهادة في علوم الحاسوب، إلى "أيقونة" في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، بشكل جاذب للأنظار.
وتبرر مختار كل خطأ تقع فيه خلال برنامج حواري، بأنه يتعين على الجميع مراعاة أنها مجرد فتاة في سن العشرين.
تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب العربية تعاني قبيل انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حالة من التشرذم إثر انفصال حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" بزعامة سامي أبو شحادة عن تحالف "القائمة العربية المشتركة" بزعامة النائب أيمن عودة، فيما انفصل قبل ذلك حزب "القائمة العربية الموحدة" بزعامة منصور عباس.