الصومال.. انفجار كبير قرب مكتب رئيس بلدية مقديشو

الصومال.. انفجار كبير قرب مكتب رئيس بلدية مقديشو

رويترز
رويترز

 قالت شاهدة إن دوي انفجار سُمع قرب مكتب رئيس البلدية في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأحد وأعقبه إطلاق نار.

وأوضحت فرح عبد الله التي تعمل في مكتب رئيس البلدية لوكالة رويترز: "كنا في المكتب عندما سمعنا دوي انفجار هائل، هربنا وأعقب هذا إطلاق نار". ولم تتضح بعد الجهة التي تقف وراء الانفجار.

الصومال.. انفجار كبير قرب مكتب رئيس بلدية مقديشو
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وتشن حركة الشباب الصومالية المتشددة هجمات متكررة بالقنابل والأسلحة النارية على أهداف في مقديشو وفي أنحاء البلاد.

وتخوض الحركة قتالا ضد الحكومة المركزية في الصومال منذ 2006 وتسعى للإطاحة بها.

وكثفت حركة الشباب من الهجمات بشكل خاص في الأشهر القليلة الماضية؛ ما يعكس قدرتها على البقاء في المشهد رغم إطلاق حكومة الرئيس حسن شيخ محمود لهجوم ضد مقاتلي الحركة الموالية لتنظيم القاعدة في أغسطس آب 2022. 

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