الصومال.. انفجار كبير قرب مكتب رئيس بلدية مقديشو

قالت شاهدة إن دوي انفجار سُمع قرب مكتب رئيس البلدية في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأحد وأعقبه إطلاق نار.

وأوضحت فرح عبد الله التي تعمل في مكتب رئيس البلدية لوكالة رويترز: "كنا في المكتب عندما سمعنا دوي انفجار هائل، هربنا وأعقب هذا إطلاق نار". ولم تتضح بعد الجهة التي تقف وراء الانفجار.