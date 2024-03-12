"الدفاع العراقية": لا صحة للأنباء عن اعتقال ضباط داخل الكلية العسكرية

نفت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، الثلاثاء، الأنباء المتداولة عن اعتقال مجموعة من الضباط داخل الكلية العسكرية الأولى، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في الوزارة أن "ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية والصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي، من أخبار تتعلق باعتقال مجموعة من الضباط داخل الكلية العسكرية الأولى، لا صحة له".

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن "موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي هي الجهة الرسمية الوحيدة لنقل الأخبار الخاصة بها وبالدوائر والمديريات التابعة لها"، بحسب الوكالة العراقية.

وفي وقت سابق، أفادت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتعرض مجموعة من الضباط داخل الكلية العسكرية إلى الاعتقال على يد قوة أمنية، قبل أن تنفي الوزارة هذه الأنباء، وتؤكد عدم صحتها.