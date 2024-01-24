نتنياهو ينتقد قطر في تسجيل صوتي مسرب
سرّبت قناة "الأخبار الـ12" العبرية، تفاصيل اجتماع مغلق، عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، شهد توجيه انتقادات لقطر.
وأشار نتنياهو إلى أنه على قناعة بأن للدوحة قدرة على ممارسة ضغوط أكبر مما هي عليه الحال، على حركة حماس.
القناة الإسرائيلية أوضحت أنها حصلت على تسجيل صوتي للحديث الذي دار بين رئيس الوزراء وبين ممثلي العائلات.
وقالت إن هذا التسجيل يفسر "لماذا لا يُثمِّن نتنياهو علنًا موقف الدوحة".
ولفتت القناة، إلى أن الرقابة سمحت بنشر تفاصيل الحديث.
وتباشر قطر دور الوسيط في مفاوضات الأسرى العالقة حتى الآن، وكانت أكدت أنها قامت بدور أساس في الصفقة الأولى التي أفضت إلى إطلاق سراح عشرات الإسرائيليين والفلسطينيين ووقف إطلاق النار لسبعة أيام.
وذكر نتنياهو خلال حديثه أنه على قناعة بأن الدوحة كانت قادرة على الضغط على حماس أكثر من ذلك، وأنه شخصيًّا "ليس لديه أوهام بشأن القطريين".
ومن بين أسباب إحباط نتنياهو من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر متعلق بقطر أيضًا، وهو إعلان واشنطن مطلع الشهر الجاري، توصلها إلى اتفاق، يقضي بتمديد وجودها العسكري في قاعدة "العديد" لمدة 10 سنوات أخرى.
ورغم أن وسائل الإعلام تداولت تلك الأنباء، غير أن القناة الإسرائيلية أشارت إلى أن نتنياهو مصاب بالإحباط من الإدارة الأمريكية لتجديدها التعاقد "سرًّا"، ما يعني أن تل أبيب لم تكن على علم بتفاصيل المفاوضات بين واشنطن والدوحة، وعلمت الخبر من وسائل الإعلام.
ومن بين الأسباب الأخرى لإحباط نتنياهو قضية إدخال الأدوية للأسرى الإسرائيليين، إذ قال بحسب ما ذكرته "الأخبار الـ12" إن الدوحة تعهدت بوصول الدواء للأسرى، وأن ترسل لإسرائيل دليلًا مرئيًّا على وصول هذا الدواء.
ودعا نتنياهو ممثلي عائلات الأسرى لممارسة ضغوط على الصعيد الدولي عبر التوجه للخارج بتلك القضية، وقال في التسجيل الصوتي: "أعتقد أنكم في حاجة للحديث إلى قلب المجتمع الدولي لكي يمارس ضغطًا على من يمكنه أن يمارس الضغط"، أي على قطر التي يمكنها الضغط على حماس، من وجهة نظر نتنياهو.
وذكر أيضًا: "الآن حين أتحدث عن قطر فإنكم لا تسمعونني أوجه إليها الشكر، هل لاحظتم ذلك؟ أنا لا أشكر قطر، لماذا؟ لأنها من وجهة نظري لا تختلف بشكل جوهري عن الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر".