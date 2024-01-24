نتنياهو ينتقد قطر في تسجيل صوتي مسرب

سرّبت قناة "الأخبار الـ12" العبرية، تفاصيل اجتماع مغلق، عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، شهد توجيه انتقادات لقطر.

وأشار نتنياهو إلى أنه على قناعة بأن للدوحة قدرة على ممارسة ضغوط أكبر مما هي عليه الحال، على حركة حماس.

القناة الإسرائيلية أوضحت أنها حصلت على تسجيل صوتي للحديث الذي دار بين رئيس الوزراء وبين ممثلي العائلات.

وقالت إن هذا التسجيل يفسر "لماذا لا يُثمِّن نتنياهو علنًا موقف الدوحة".

ولفتت القناة، إلى أن الرقابة سمحت بنشر تفاصيل الحديث.

وتباشر قطر دور الوسيط في مفاوضات الأسرى العالقة حتى الآن، وكانت أكدت أنها قامت بدور أساس في الصفقة الأولى التي أفضت إلى إطلاق سراح عشرات الإسرائيليين والفلسطينيين ووقف إطلاق النار لسبعة أيام.