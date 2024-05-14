بعد ظهور عائشة في عُمان.. هل يلعب أبناء القذافي دورًا سياسيًا في ليبيا؟

أثار ظهور عائشة ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سلطنة عُمان، جدلاً في الشارع الليبي وسط تساؤلات حول إمكانية أن يلعب أبناء القذافي دورًا سياسيًا في المستقبل.

وظهرت عائشة في المعرض التشكيلي الذي نُظم تحت عنوان "ريشة النبض" والذي احتضنه رواق عالية للفنون في عُمان، وهو معرض شكل تتويجًا لعمل قامت به ابنة القذافي طوال 3 سنوات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية في ليبيا.

وجاء ظهور عائشة وسط تحركات لأنصار نظام والدها الزعيم الليبي السابق داخل ليبيا وخارجها من أجل ترشيح شقيقها سيف الإسلام القذافي إلى الانتخابات الرئاسية التي لم يتم تحديد موعدها بعد.