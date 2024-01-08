قُبيل توجهه لإسرائيل.. بلينكن يلتقي محمد بن سلمان

يعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الإثنين، محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عقب وصوله إلى المملكة في زيارة مقتضبة، قبيل توجهه إلى إسرائيل، وذلك في إطار جولته المكثفة في المنطقة سعياً إلى تجنّب تحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي.

وتأتي زيارة السعودية ضمن جولة إقليمية بدأها وزير الخارجية الأمريكي من تركيا، وشملت أيضاً اليونان والأردن وقطر والإمارات؛ للتحذير من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، التي دخلت شهرها الرابع، قد "تنتشر".

ويُنتظر أن يصل بلينكن مساء اليوم إلى تل أبيب، إذ يلتقي غدا مسؤولين إسرائيليين، قبل أن ينتقل إلى الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، ومن ثم مصر.

وعلى مشارف مدينة العلا، التي تضمّ مواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة يونيسكو، يعقد بن سلمان في خيمته الشتوية مع بلينكن محادثات تتناول الحرب في غزة، إضافة إلى هجمات ميليشيا الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر التي تعكّر صفو التجارة العالمية.