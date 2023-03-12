الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 فلسطينيين في اشتباكات بنابلس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه قتل 3 فلسطينيين بعد أن أطلق النار عليهم قرب حاجز عسكري في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري إلى 84.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أطلق عدد من المسلحين الليلة الماضية، النار على قوة كانت في موقع عسكري، وردت دورية تابعة للواء جولاني بتنفيذ عمليات استباقية في المنطقة وإطلاق النار على المسلحين".