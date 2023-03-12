الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 فلسطينيين في اشتباكات بنابلس
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه قتل 3 فلسطينيين بعد أن أطلق النار عليهم قرب حاجز عسكري في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري إلى 84.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أطلق عدد من المسلحين الليلة الماضية، النار على قوة كانت في موقع عسكري، وردت دورية تابعة للواء جولاني بتنفيذ عمليات استباقية في المنطقة وإطلاق النار على المسلحين".
وأضاف "تم تحييد 3 مسلحين خلال تبادل إطلاق النار، في حين قام مسلح آخر بتسليم نفسه".
وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أنه صادر 3 بنادق من طراز M-16 ومسدسًا وذخيرة كانت بحوزة المسلحين، لافتًا إلى عدم وقوع خسائر في صفوفه.
ويركز الجيش الإسرائيلي في عملياته على مدينتي جنين ونابلس شمال الضفة الغربية، حيث تنشط مجموعات فلسطينية مسلحة، مثل: "عرين الأسود" و"كتيبة جنين" و"كتيبة نابلس".
وتتهم إسرائيل، السلطة الفلسطينية بفقدان السيطرة الأمنية على هاتين المدينتين، وتتذرع بذلك لتنفيذ عمليات اقتحام واغتيال لمجموعات فلسطينية مسلحة بشكل متواصل.