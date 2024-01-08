صحة غزة: مجمع الشفاء الطبي تحوّل لمقبرة جماعية‎

قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الجيش الإسرائيلي حول مجمع الشفاء الطبي إلى مقبرة جماعية، ويحاول إخراج مستشفى شهداء الأقصى عن العمل بأسلوب جديد.

وذكر أن ما يزيد على 41 قتيلًا وصلوا مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة يوم الأحد؛ جرّاء عدد من الاستهدافات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من المدينة.

وأضاف القدرة لـ"إرم نيوز"، أن ساحة المستشفى امتلأت بجثامين الضحايا، وأن "الإبادة الجماعية والمجازر الميدانية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي لا تزال مستمرة بحق المدنيين في مدينة غزة، حيث إن عمليات القصف الجوي والقنص والإعدام الميداني للمواطنين هي سيدة المشهد الغزّي".