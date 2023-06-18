الوزير المحلل في الحكومة الكويتية.. ماذا يعني؟

تولي تشكيلة الحكومة في دولة الكويت أهمية لأحد أعضائها ويدعى بـ "الوزير المحلل"، وهو أحد أعضاء مجلس الأمة الذي ينضم وزيرا إلى كل حكومة يتم تشكيلها.

وينص الدستور الكويتي على وجوب تعيين وزير على الأقل "محلل" من النواب ضمن تشكيلة الحكومة.

وصدر يوم الثلاثاء الماضي أمر أميري بإعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الوزراء، وترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

ونص الأمر الأميري على أنه يتعين على رئيس الوزراء المكلف ترشيح أعضاء الحكومة وعرضهم على ولي العهد لاعتماد التشكيلة الوزارية الجديدة.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، فإن الإعلان عن تشكيلة مجلس الوزراء تأخرت بسبب "الوزير المحلل".

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية عن مصادر قولها: إن تسليم حقيبة الوزير المحلل أخرت الإعلان عن التشكيل الوزاري لحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد.

وأضافت أنه كان من المتوقع الإعلان عن تشكيلة الحكومة، مساء يوم أمس السبت، مشيرة إلى أن أكثر من 10 نواب رفضوا التوزير.

وأوضحت الصحيفة أن رفض النواب للتوزير، جاء بسبب انخفاض عدد الأصوات التي حصل عليها الوزراء المحللون في الحكومات السابقة.

وتفاعل مغردون كويتيون على "تويتر" مع تشكيلة الحكومة وتحديدا في تحديد اسم الوزير المحلل.