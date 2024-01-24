العراق.. قتيلان و5 مصابين بقصف أمريكي استهدف ميليشيا حزب الله

كشفت مصادر أمنية عراقية الأربعاء، أن قصفا أمريكيا استهدف مقرات ميليشيا كتائب حزب الله في محافظتي الأنبار وبابل، أسفر عن مقتل اثنين من عناصر هذه الميليشيا، وإصابة 5 آخرين.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن "القصف الأمريكي لمقر للحشد الشعبي (ميليشيا كتائب حزب الله) في منطقة السكك التابعة لقضاء القائم غربي الأنبار قرب الحدود السورية، أسفر عن مقتل اثنين من عناصر تلك الميليشيا إضافة إلى إصابة اثنين آخرين بينهما قيادي بارز في تلك الميليشيا".

وأضافت أن "القصف الأمريكي الثاني والذي استهدف مبنى لتدريب مقاتلي ميليشيا كتائب حزب الله في ناحية جرف الصخر بمحافظة بابل، أسفر عن تدمير المبنى بشكل كامل مع تدمير مخزن للأسلحة المختلفة، إضافة لإصابة 3 من عناصر تلك الميليشيا، اثنان منهم بحالة خطرة".

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من الأربعاء، عن تنفيذ ضربات في العراق ضد 3 منشآت مرتبطة بفصائل متحالفة مع إيران.