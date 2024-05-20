ميليشيا عراقية تعلن قصف "موقع حيوي" في إيلات جنوبي إسرائيل

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الاثنين، استهداف ما وصفته بالموقع الحيوي في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

وقالت الميليشيا العراقية، في بيان لها، إن عناصرها استهدفوا فجر الاثنين، بواسطة الطيران المسيّر، هدفاً حيوياً في إيلات، مؤكدة استمرارها في "دك معاقل الأعداء"، على حد تعبيرها.

ولم يكشف البيان الأولي عن طبيعة الهدف الذي تم استهدافه في إيلات، علماً أن الميليشيا ذاتها دأبت مؤخراً على إعلان استهدافها مواقع عديدة في إسرائيل، في إطار دعمها للفلسطينيين، حسب قولها.