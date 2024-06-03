رئيس الموساد السابق: نعرف مكان حسن نصر الله وقد نغتاله بأي لحظة

قال رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، خلال مقابلة أجراها مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "جالي تساهل"، إن بلاده تراقب كل تحركات زعيم ميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، وتعرف مكانه جيدًا؛ ما يسهل اغتياله في أي لحظة.

وقالت صحيفة "معاريف" إن معارك عنيفة وقعت أمس الأحد، على الحدود الشمالية، عندما تم إطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل دون توقف؛ ما تسبب في إحداث حرائق واسعة النطاق، كما أشعلت ضربات الجيش الإسرائيلي النيران في منطقة الحدود اللبنانية.

وعلى خلفية ما حدث أمس وجَّه رئيس الموساد السابق تهديدًا للأمين العام لـ"حزب الله" وقال: "نحن نعرف مكان نصر الله، ويمكننا القضاء عليه في أي لحظة".

وأوضحت الصحيفة أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي مساء أمس بعد تسلل طائرات معادية، كما تم إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية، فيما فشلت محاولات اعتراض الطائرات، وعلى إثر ذلك دوَّت صافرات الإنذار طوال اليوم في الجولان والجليل الأعلى والغربي.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى خطاب "نصر الله" قبل بضعة أسابيع الذي قال فيه إن "وزير الدفاع الإسرائيلي يضخم الأرقام".

وعرض غالانت صور قادة "حزب الله" الذين تمت تصفيتهم، مؤكدًا أن "الجيش الإسرائيلي قضى على أكثر من 300 إرهابي وقادة آخرين في حزب الله".