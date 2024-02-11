مخاوف من تقنيات تستخدمها إسرائيل في الحرب على غزة

يقول الجيش الإسرائيلي إنه لجأ للمرة الأولى في قطاع غزة إلى تقنيات للذكاء الاصطناعي تهدف لإسقاط المسيّرات ورصد أنفاق حركة حماس، لكنها تثير مخاوف من دور الأسلحة الذاتية التشغيل في الحروب.

وألمح الجيش الشهر الماضي إلى الغاية من هذه التقنيات، حين أشار المتحدث باسمه دانيال هغاري الى أن القوات الإسرائيلية تعمل "بالتوازي فوق الأرض وتحتها".

وأكد مسؤول عسكري لوكالة "فرانس برس"، أن هذه التقنيات تستخدم بالدرجة الأولى لإسقاط مسيّرات تستخدمها الفصائل الفلسطينية، ورسم خرائط لشبكة الأنفاق في القطاع المحاصر.

وطوّرت هذه التقنيات شركات إسرائيلية في قطاع التكنولوجيا الذي يعاني من تبعات الحرب المستمرة منذ أشهر.