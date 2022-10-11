صحيفة عبرية: قراصنة لبنانيون يهاجمون 12 منظمة إسرائيلية‎‎

كشفت شركة أمن المعلومات ESET الإسرائيلية عن حملة تجسس واسعة نفذها قراصنة لبنانيون يُطلقون على أنفسهم اسم " Polonium" ضد منظمات إسرائيلية، مشيرة إلى أن الحملة استهدفت أكثر من 12 منظمة في مختلف القطاعات.



وقالت الشركة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن "حملة التجسس التي نفذها القراصنة اللبنانيون مستمرة منذ أكثر من عام، وبدأت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.



وأوضحت الشركة أن الحملة استهدفت قطاعات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والقانون والاتصالات والعلامات التجارية والتأمين والخدمات الاجتماعية والحكومية، لافتة إلى أن القراصنة لديهم مجموعة متنوعة من الأدوات التي تمنحهم قدرات تجسس متقدمة ودقيقة للغاية.



ولم تذكر شركة أمن المعلومات الإسرائيلية أسماء المنظمات المستهدفة، كما أنه من غير الواضح إذا كانت تلك المنظمات على علم بالحملة التي تم شنها ضدها، وفق الصحيفة العبرية.



وحسب الصحيفة، فإن تقديرات قسم المخابرات الأمنية في الشركة الإسرائيلية تشير إلى أن نشاطات المجموعة تتم بالتنسيق مع كيانات أخرى مرتبطة بوزارتي المخابرات والأمن الإيرانيتين.



ولفتت الصحيفة إلى أن "معظم نشاطات المجموعة موجه ضد أهداف إسرائيلية، مع التركيز على المنظمات ذات الأهمية الكبيرة للصناعة، بما في ذلك المنظمات العاملة في الصناعات الدفاعية".



وتم الكشف عن مجموعة "Polonium hacker" لأول مرة في يونيو/حزيران الماضي من قبل شركة "مايكروسوفت" التي اكتشفت أن المجموعة تمكنت من استخدام أكثر من 20 تطبيقا طورتها شركة التكنولوجيا العملاقة من أجل تنفيذ هجماتها.