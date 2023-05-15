السودان.. أسر المفقودين بين أمل العودة والمصير المجهول

تعيش أسر المفقودين في السودان أوضاعًا مأساوية وحالات قلق مفزعة، خوفًا من مصائر سيئة قد تحيط بأفرادها، وخاصة في ظل روايات منتشرة في شوارع العاصمة الخرطوم، جراء القتال الذي اندلع بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في منتصف أبريل/نيسان الماضي.

ورسمت مسؤولة مبادرة "مفقود" سارة حمدان، صورة غائمة عن معاناة الأسر السودانية وعدم قدرتها على رؤيتهم أو معرفة مصير أفرادها المجهول، وتمسكهم بأمل عودتهم مرة أخرى.

وقالت حمدان، لـ"إرم نيو"، إن "عدد المفقودين الكلي يصل لـ220 وفقًا لآخر إحصاءات، بينهم 22 مفقودًا من القوات السودانية النظامية و198 من المدنيين".

وأوضحت أن "قائمة المفقودين تضم كلّ الفئات العمرية من الجنسين إذ إن 13 فردًا تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 20 عامًا، و95 فردًا تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 30 عامًا، و 84 فردًا أعمارهم بين 35 إلى 50 عامًا، و 25 فردًا بين 50 إلى 70 عامًا، وثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين 70 إلى 90 عامًا".