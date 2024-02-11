سابقة بالمغرب.. "قيادة جماعية" لحزب مشارك في الحكومة

في سابقة من نوعها بالمشهد السياسي المغربي، انتخب المؤتمر الوطني الخامس لحزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي، مساء السبت بمدينة بوزنيقة، لجنة مشتركة لقيادة الحزب (المشارك في الأغلبية الحكومية)، خلفاً للأمين العام السابق عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي.

وتتكون اللجنة المشتركة من فاطمة الزهراء المنصوري، والتي تشغل منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد المهدي بنسعيد، والذي يشغل منصب وزير الشباب والثقافة والتواصل، والقيادي البارز بالحزب صلاح الدين أبو الغالي.

وحظيت لائحة "الترشيح الجماعية" بإجماع المجلس الوطني الجديد (برلمان الحزب).

وعقب ذلك، أعلن القيادي أبو الغالي، عن اختيار فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة وطنية للحزب.

وفي وقت سابق من السبت، صادق أعضاء حزب "الأصالة والمعاصرة"، على تعديلات جوهرية شملت النظام الأساسي للحزب، وعلى رأسها تعديل يتعلق بـ"الأمانة العامة".