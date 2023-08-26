"حماس" تتبنى "عملية حوارة" في الضفة الغربية

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، اليوم السبت، تبنّيها بشكل رسمي "عملية حوارة" الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، والتي قُتل فيها مستوطنان.

ونشرت "القسام"، صورة عبر حسابها على "تليغرام" كتب عليها: "جهادنا مستمر، وعملياتنا لن تتوقف".

من جهته، عقّب الإعلام العبري على تبني حماس لعملية حوارة الأخيرة، قائلا إنه "بعد أسبوع من هجوم إطلاق النار في حوارة والذي قُتل فيه إسرائيليان: الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة أقرت رسميًا بمسؤوليتها عن الهجوم".

وصعّدت "عملية حوارة" من التوتر والتهديدات المتبادلة، بين حركة حماس وإسرائيل، كما طالبت عدة جهات إسرائيلية بالتحرك ضد الحركة والقضاء على عناصرها وقياداتها على غرار الحملة مؤخرًا ضد قيادات وعناصر في الجهاد الإسلامي.

يشار إلى أن عملية حوارة جنوب نابلس، أسفرت الأسبوع الماضي، عن مقتل إسرائيليين "أب وابنه" برصاص فلسطيني.

ولاذ المنفذ بالفرار من الموقع مشيا على الأقدام، ولا يزال الجيش الإسرائيلي يجري عمليات البحث والتفتيش عنه.