الإمارات ترفض التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع أمريكا بشأن الأمن البحري

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صادر عنها، الثلاثاء، إن "دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي، والسبل الدبلوماسية، كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين، ونتيجةً لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات، منذ شهرين، من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة".