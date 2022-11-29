ما لا تعرفه عن مطار الملك سلمان الجديد
أزاحت المملكة العربية السعودية الستار عن خطة طموحة لبناء مطار الملك سلمان في الرياض على أن يصبح واحدا من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية هائلة تبلغ 185 مليون مسافر سنويًا وهو ضعف الطاقة الاستيعابية لمطار اسطنبول الجديد على سبيل المثال.
وتضمن العرض الترويجي لتصميم المطار الجديد مشاهد مبهرة تكشف لمحة عن الخطط لجعل المطار الجديد أيقونة معمارية في العاصمة الرياض التي تنمو بقوة ويبلغ عدد سكانها نحو 7 مليون نسمة وتشهد مشاريع عملاقة لجعلها نقطة جذب هامة وعاصمة للمال والاقتصاد في الشرق الأوسط من خلال “مركز الملك عبدالله المالي”.
أين يقع مطار الملك سلمان؟
خطط بناء المطار الجديد كانت تحدثت عنها تسريبات إعلامية خلال السنوات الماضية مشيرة إلى أن موقع المطار الجديد سيكون في منطقة القدية، لكن الإعلان الرسمي كشف أن مطار الملك سلمان الجديد سيشمل منشأة المطار الحالي التي ستحتفظ باسم الملك خالد بالإضافة إلى المنشآت الضخمة الجديدة التي ستضاف للمبنى ليصبح مطار الملك سلمان الدولي.
أما أهم معلومة متعلقة بالمطار الجديد فهي أنه سيصبح قاعدة لشركة طيران سعودية جديدة عملاقة تسمى "ريا" يخطط صندوق الاستثمارات العامة لتأسيسها، لتنافس شركات الطيران الكبرى الأخرى في الشرق الأوسط.
ويعد الطيران جزءا من استراتيجية السعودية لتصبح مركزا عالميا للنقل والخدمات اللوجستية بحلول عام 2030، كما أن لي العهد الأمير محمد بن سلمان كشف سابقا عن خطط طموحة لاستخدام السياحة كوسيلة للمساعدة في تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وفي المقابل، ستتمركز شركة الخطوط الجوية السعودية البالغة من العمر 77 عامًا في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر في إطار استراتيجية النقل التي تدعو إلى إنشاء المحورين، حيث ستركز شركة ريا الجديدة على المنافسة الدولية في نقل السياح والركاب بين القارات، بينما تحافظ الخطوط السعودية على نهجها التقليدي وتركز على خدمة الحجاج والمعتمرين بحكم تمركزها في جدة.