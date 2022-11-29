ما لا تعرفه عن مطار الملك سلمان الجديد

وفي المقابل، ستتمركز شركة الخطوط الجوية السعودية البالغة من العمر 77 عامًا في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر في إطار استراتيجية النقل التي تدعو إلى إنشاء المحورين، حيث ستركز شركة ريا الجديدة على المنافسة الدولية في نقل السياح والركاب بين القارات، بينما تحافظ الخطوط السعودية على نهجها التقليدي وتركز على خدمة الحجاج والمعتمرين بحكم تمركزها في جدة.