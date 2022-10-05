احتجاجًا على بعض الأسماء.. النائب الكويتي عمار العجمي يعتذر عن المشاركة في الحكومة الجديدة

أعلن النائب الكويتي في الدائرة الثالثة عمار العجمي اعتذاره عن العمل في الحكومة الجديدة التي يترأسها الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، عقب ساعة من إصدار مرسوم بتشكيل الحكومة.

وتم تعيين العجمي وزيرًا للأشغال العامة ووزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، للمشاركة في الحكومة الجديدة كـ "وزير محلل"، وهو لقب يطلق على النائب الذي يتم تعيينه في الحكومة.

وعرفت الكويت منذ تأسيس مجلس الأمة (البرلمان)، العام 1963، مشاركة أحد أعضاء المجلس على الأقل في التشكيل الوزاري.

وبرر النائب العجمي، وهو من النواب السلفيين، اعتذاره برفضه وجود بعض الأسماء في التشكيل الجديد، بحجة "فقدانهم الثقة الشعبية، وعدم احترامهم للدستور".

وقال العجمي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "خدمة أهل #الكويت شرف مرتبط بفريق متجانس صادق يتحمل المسؤولية ويحترم الدستور، ولما كان الفريق الحكومي يحتوي على بعض العناصر التي خسرت الثقة الشعبية ومتيقن أنها لا تحترم الدستور.. فإنني أعتذر عن العمل معها كفريق واحد، علمًا بأنني سبق وطلبت الأسماء وحُجبت عني".