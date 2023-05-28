رئيس الإمارات وقادة دول يهنئون أردوغان بفوزه في الانتخابات التركية
هنأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في برقية، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس أردوغان.
من جانبه، هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، قائلًا إن هناك "تحديات كبيرة ستتغلب عليها فرنسا وتركيا معًا"، بحسب وكالة "فرانس برس.
كما بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا لفترة رئاسية جديدة، بحسب ما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية.
كذلك هنأ أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية، وكتب عبر صفحته على تويتر: "أخي العزيز رجب طيب أردوغان، مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيدًا من التطور والنماء".
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "صديقه العزيز" رجب طيب أردوغان الذي أعلن فوزه في انتخابات الرئاسة التركية، اليوم الأحد، قائلًا إن "الفوز دليل على تقدير الشعب التركي للسياسة الخارجية المستقلة التي ينتهجها أردوغان".
وقال الكرملين إن بوتين وجَّه رسالة إلى أردوغان قال فيها إن "الفوز في الانتخابات كان نتيجة طبيعية لعملكم المتفاني كرئيس للجمهورية التركية، وهو دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة، وإدارة سياسة خارجية مستقلة"، بحسب "رويترز".