رئيس الإمارات وقادة دول يهنئون أردوغان بفوزه في الانتخابات التركية

من جانبه، هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، قائلًا إن هناك "تحديات كبيرة ستتغلب عليها فرنسا وتركيا معًا"، بحسب وكالة "فرانس برس.

كما بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا لفترة رئاسية جديدة، بحسب ما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية.

كذلك هنأ أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية، وكتب عبر صفحته على تويتر: "أخي العزيز رجب طيب أردوغان، مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيدًا من التطور والنماء".