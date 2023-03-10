من هي الأميرة السعودية الراحلة الجوهرة بنت عبدالعزيز؟

ودعت السعودية، اليوم الخميس، الأميرة الراحلة، الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، إحدى آخر بنات الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وشقيقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

فقد أعلن الديوان الملكي وفاة الأميرة الجوهرة، مبيناً أن الصلاة على جثمانها ستقام بعد صلاة يوم غدٍ الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

والأميرة الراحلة إحدى بنات الملك المؤسس من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري التي أنجبت أيضاً الملك الحالي سلمان والأمير أحمد، والملك الراحل فهد، والأمراء الراحلين: سلطان، عبد الرحمن، تركي الثاني، نايف.