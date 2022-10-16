الكويت.. مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة
صدر اليوم الأحد، مرسوم أميري، بإعادة تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وضمت الحكومة 15 وزيرا، بينهم وزراء تم تعيينهم في الحكومة التي تم تشكيلها في الـ5 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي قوبلت برفض واسع من الغالبية العظمى من نواب البرلمان.
وشهدت التشكيلة الجديدة تعديلا على الحكومة السابقة، حيث خرجت بعض الأسماء التي واجهت انتقادات نيابية، ومنهم الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، الذي أسندت إليه حقيبة وزارة الخارجية قبل أن تنتقل في تشكيلة اليوم الأحد إلى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.
ومن أبرز الأسماء التي غادرت الحكومة الدكتورة رنا الفارس التي أفادت تقارير بأنها اعتذرت عن عدم المشاركة في الحكومة قبيل إصدار المرسوم.
وضمَ التشكيل الجديد سيدتين وهما أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز التي تم تعيينها وزيرة للأشغال العامة ووزيرة للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومي جاسم محمد البغلي التي عُيِنت وزيرة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة.
ونشر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي، أسماء التشكيل الجديد الذي جاء عقب مشاورات أجراها رئيس الحكومة لاختيار أعضاء حكومته.
وضمت الحكومة نائبين من النواب المنتخبين في مجلس الأمة، وهما الدكتور بدر الملا وهو من كتلة النواب الخمسة، والنائب السلفي عمار العجمي.
وكان النائب عمار العجمي ضمن التشكيل الحكومي الذي تم الإعلان عنه في الـ 5 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حيث تم تعيينه وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، للمشاركة في الحكومة كـ "وزير محلل"، قبل أن يعتذر عن العمل في الحكومة المشكّلة.
و"الوزير المحلل" لقب يطلق على النائب الذي يتم تعيينه في الحكومة، حيث عرفت الكويت منذ تأسيس مجلس الأمة (البرلمان)، العام 1963، مشاركة أحد أعضاء المجلس على الأقل في التشكيل الوزاري تحت هذا اللقب.
وشهدت الكويت في الـ 29 من أيلول/ سبتمبر الماضي، انتخابات برلمانية شاركت فيها لأول مرة أحزاب معارضة بعد مقاطعة استمرت لعقد من الزمن.
وأسفرت الانتخابات عن تغيير في المجلس الحالي بنسبة 54% عن المجلس السابق الذي تم حله، مطلع آب/ أغسطس الماضي، قبل أن يتم عمره القانوني؛ إثر الأزمة المستعصية بينه وبين الحكومة.
وبحسب الدستور الكويتي، يتم تعيين حكومة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي، وفقًا لنص المادة 57 من الدستور التي تقول: "يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة (56) عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة".