الكويت.. مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة‎‎

صدر اليوم الأحد، مرسوم أميري، بإعادة تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وضمت الحكومة 15 وزيرا، بينهم وزراء تم تعيينهم في الحكومة التي تم تشكيلها في الـ5 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي قوبلت برفض واسع من الغالبية العظمى من نواب البرلمان.

وشهدت التشكيلة الجديدة تعديلا على الحكومة السابقة، حيث خرجت بعض الأسماء التي واجهت انتقادات نيابية، ومنهم الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، الذي أسندت إليه حقيبة وزارة الخارجية قبل أن تنتقل في تشكيلة اليوم الأحد إلى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

ومن أبرز الأسماء التي غادرت الحكومة الدكتورة رنا الفارس التي أفادت تقارير بأنها اعتذرت عن عدم المشاركة في الحكومة قبيل إصدار المرسوم.

وضمَ التشكيل الجديد سيدتين وهما أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز التي تم تعيينها وزيرة للأشغال العامة ووزيرة للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومي جاسم محمد البغلي التي عُيِنت وزيرة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة.

ونشر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي، أسماء التشكيل الجديد الذي جاء عقب مشاورات أجراها رئيس الحكومة لاختيار أعضاء حكومته.