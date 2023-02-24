تقرير: الإمارات خفضت وارداتها من الأسلحة 40% وباتت المُصدِر الرئيسي في العالم العربي
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قوله إن الإمارات خفّضت وارداتها من الأسلحة بأكثر من 40% خلال العقد الماضي، مما نقلها من مرتبة ثالث أكبر مستورد عالميًا إلى تاسع أكبر المستوردين، وباتت المصدر الرئيس للسلاح في العالم العربي بحسب مصدر آخر أوردته الوكالة.
وجاء ما أوردته الوكالة تعليقا على إبرام الإمارات صفقات بمليارات الدولارات لشراء الأسلحة من الشركات المحلية في معرض دفاعي في أبوظبي هذا الأسبوع، في مسعى إضافي لتنويع واردات الأسلحة التي كانت تستوردها من دول غربية.
وقبل اسدال الستار على الحدث الجمعة، وقعت الدولة الخليجية 44 صفقة بقيمة 5,7 مليارات دولار، بما في ذلك 4,3 مليارات دولار على الأقل مع شركات محلية، في إطار فعاليات معرض الدفاع الدولي (أيدكس) ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري (نافدكس).
وقال الباحث في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية جان لو سمعان إن الصفقات الأخيرة تشير إلى "تركيز الإمارات المتزايد على البرامج المحلية بدلاً من البرامج الأجنبية".
وتابع "تعتبر الإمارات صناعة الدفاع أداة لتعزيز الاكتفاء الذاتي"، موضحاً أنها تريد "تقليل اعتمادها على شركاء الأمن الغربيين" وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
تنافس مع الموردين الرئيسيين
تحتل الإمارات حاليا المرتبة الـ18 بين أكبر مصدّري للأسلحة في العالم وهي ثالث أكبر مورّد في الشرق الأوسط بعد إسرائيل وتركيا، وفقًا لمعهد ابحاث السلام.
وفي عام 2019، أصبحت شركة "ايدج" الإماراتية أول شركة عربية تدخل قائمة معهد ابحاث السلام لأكبر 25 شركة منتجة للأسلحة والخدمات العسكرية.
وأشار الباحث من مركز أبحاث "جريب" ومقره بروكسل جورج برجيزان إلى أن الإمارات هي بالفعل المصدّر الرئيسي للسلاح في العالم العربي.
وقد وقعت "ايدج" صفقات مع شركاء أجانب هذا الأسبوع ، بما في ذلك عقد بقيمة مليار دولار مع أنغولا لبناء أسطول من السفن الحربية بطول 71 مترًا.
ووقع الكونسورسيوم كذلك اتفاقية ترخيص شراكة لتطوير أسلحة صغيرة للسوق الهندي.
وقال سمعان إن "إيدج" تمثل "هدف أبوظبي في إنشاء جهة فاعلة واحدة رائدة في مجال تطوير القدرات العسكرية المحلية".