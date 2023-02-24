تقرير: الإمارات خفضت وارداتها من الأسلحة 40% وباتت المُصدِر الرئيسي في العالم العربي

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قوله إن الإمارات خفّضت وارداتها من الأسلحة بأكثر من 40% خلال العقد الماضي، مما نقلها من مرتبة ثالث أكبر مستورد عالميًا إلى تاسع أكبر المستوردين، وباتت المصدر الرئيس للسلاح في العالم العربي بحسب مصدر آخر أوردته الوكالة.

وجاء ما أوردته الوكالة تعليقا على إبرام الإمارات صفقات بمليارات الدولارات لشراء الأسلحة من الشركات المحلية في معرض دفاعي في أبوظبي هذا الأسبوع، في مسعى إضافي لتنويع واردات الأسلحة التي كانت تستوردها من دول غربية.