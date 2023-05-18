جدول أعمال قمة جدة 2023

تُعقد القمة العربية بدورتها الـ32 في مدينة جدة السعودية، يوم غد الجمعة، وسط ترقب وآمال العرب بأن يشكل هذا الاجتماع المهم، الذي سيستضيف سوريا للمرة الأولى منذ نحو 12 عامًا، منعطفًا نحو إيجاد حلول لمشاكل المنطقة.

ومن أبرز الملفات على جدول أعمال القمة العربية:

-بحث القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي الأخير.

-بحث الأزمة السودانية سعيًا لإيجاد حل سلمي دائم.

التوافق على إعادة عضوية سوريا للجامعة العربية، وتقوية العلاقات بين الدول العربية ودمشق.

-بحث الأزمة الليبية ومحاولة الوصول لحل.

بحث الوصول إلى حل سياسي وإنساني للأزمة في اليمن.

-بحث الوضع في الصومال وتحديات الأمن.

-بحث الوضع في لبنان وكيفية شغل الفراغ الرئاسي.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المشهد العربي.

-بحث ملف "سد النهضة".

-التنسيق بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن العربي.

-بحث الأمن الغذائي العربي.

-تفعيل منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية.

-بحث أزمة الطاقة والتغيرات المناخية في المنطقة والعالم.

-رفض التدخلات الخارجية في المنطقة العربية وصولًا لمنطقة عربية مستقرة.

المحافظة على سيادة الدول في ظل إعادة تشكيل للقوى العالمية.

-تعزيز العمل العربي المشترك وتكريس التوافق العربي.