الكويت تحدد 6 يونيو موعدا للانتخابات التشريعية

قرر مجلس الوزراء الكويتي الأربعاء، رفع مشروع مرسوم بتحديد يوم السادس من يونيو/حزيران المقبل، موعدا للانتخابات البرلمانية المقبلة.

ورفع مشروع المرسوم لولي العهد الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الكويتية "كونا"

وتم حل البرلمان بمرسوم أميري الإثنين الماضي.

وفي 17 أبريل الماضي، أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي "حلا دستوريا" استنادا إلى المادة 107 من الدستور، مع الدعوة إلى انتخابات جديدة في الأشهر المقبلة.