مسؤول يمني: على إيران تقديم بعض التضحيات لإنجاح اتفاقها مع السعودية

قال مندوب اليمن لدى اليونيسكو محمد جميح، إن على إيران تقديم بعض التضحيات لإنجاح اتفاقها مع السعودية، الذي اعتبر أن تأثيره على الأوضاع والحرب في اليمن، "يتوقف على اليمنيين أنفسهم"، مشيرا إلى أن بإمكانهم استثماره واستغلاله لتهدئة الأوضاع والوصول إلى حل شامل وسلام دائم في بلدهم.

وأوضح في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "التوافق الإقليمي إذا ما تم فإنه سوف ينعكس إيجابا على الأوضاع في اليمن".

وأضاف جميح: "لكن طبعا هناك من يطرح بعض الشكوك، هل يمكن لإيران أن تتخلى عن مبدأ اساسي لدستورها، وهو مبدأ تصدير الثورة، الذي يعني دعم الميليشيات الطائفية في المنطقة (في اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا)، وبالتالي إذا استمرت هذه السياسة الإيرانية، وهي سياسة تنبنى أو تقوم على دستور ايران، وتصدير الثورة هو مادة أساسية فيه".