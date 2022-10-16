من هو الدكتور بدر الملا وزير النفط الكويتي الجديد؟

أُعلن في الكويت، اليوم الأحد، عن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والذي جاء عقب أقل من أسبوعين على إعلان تشكيل آخر قوبل برفض نيابي واسع.

وشهد هذا التشكيل تغييرا عن التشكيل السابق، وضم نائبين من النواب المنتخبين في مجلس الأمة، أحدهما النائب الدكتور بدر الملا الذي تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط.

وينص الدستور الكويتي عند تشكيل الحكومة على تعيين وزراء من أعضاء مجلس الأمة وغيرهم، ويطلق على النائب الذي يتم تعيينه في الحكومة "الوزير المحلل".

والدكتور بدر من مواليد 1971، حاصل على إجازة بكالوريوس في علوم الشرطة، العام 1996، وليسانس في الحقوق، العام 2000.

تابع الدكتور بدر دراسته في القانون، حيث حصل على درجة الماجستير في القانون الخاص العام 2005، وشهادة دكتوراه في القانون المدني، العام 2010.

امتهن الدكتور الملا عدة مناصب ارتبطت بمؤهله العلمي، حيث عمل محامٍ أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز.

وعمل الدكتور في التدريس في جامعة الكويت كعضو هيئة تدريس منتدب لقسم القانون الخاص في الجامعة سابقا، إضافة إلى عمله أستاذا مساعدا في القانون المدني بأكاديمية سعد العبد الله، وعضو هيئة تدريس منتدب لقسم القانون في كلية الدراسات التجارية سابقا.

كما عمل الدكتور الملا سابقا محاضرا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعديد من الدورات القانونية، ومحاضرا في مركز التدريب التخصصي التابع للإدارة العامة للتحقيقات.

وتولى الملا منصب مقرر لجنة التحقيق في القطاع النفطي، ورئيس لجنة التحقيق في شبهات رشاوى "الايرباص"، وعضو المكتب الفني بالإدارة العامة للتحقيقات بدرجة رئيس تحقيق «أ» سابقا.

وللدكتور الملا -الذي فاز مؤخراً بالانتخابات البرلمانية عن الدائرة الثانية- كتاب قانوني بعنوان "النظام القانوني لأسواق المال".

وشغل الدكتور بدر عضوية مجلس الأمة عقب أن خاض انتخابات تكميلية في آذار/ مارس 2019، وفاز بعضوية المجلس عن الدائرة الثانية بعد أن حصل على المركز الأول بأصوات تجاوزت 4600 صوت.