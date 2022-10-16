الكويت.. 40 نائبا يحضرون جلسة افتتاح مجلس الأمة رغم غياب الحكومة

شهدت قاعة مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأحد، حضور 40 نائبا، أعلنوا السبت، عزمهم التوجه إلى قاعة البرلمان، لعقد الجلسة، بالرغم من عدم تشكيل الحكومة الكويتية حتى الآن.

وبرر النواب الذين أعلنوا في بيانات وتغريدات عبر حساباتهم في "تويتر" حضورهم الجلسة هذا اليوم بأنه "حماية للدستور"، مبينين أنه بذلك يتم تجاوز أي مخالفة دستورية، بعد أن تم تأجيل جلسة الافتتاح التي كان من المقرر أن تكون في الـ 11 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حتى الـ 18 من الشهر نفسه.

واستند النواب الذي حضروا جلسة اليوم، لنص "المادة الـ 78" من الدستور التي تحدد موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، حيث تنص على أن "تتم الدعوة لانعقاد الجلسة الافتتاحية خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات البرلمانية".

وحضر هذه الجلسة 40 نائبا، فيما غاب 10 نواب أبرزهم أحمد السعدون، ولم تحضر الحكومة التي يشترط أن تكون موجودة في الجلسة الافتتاحية.

ورفع رئيس الجلسة النائب مرزوق الحبيني، وهو النائب الأكبر سنا، جلسة البرلمان "لعدم حضور الحكومة".