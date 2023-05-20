الإمارات تدين اقتحام السفارة القطرية في الخرطوم
أدانت دولة الإمارات تعرض السفارة القطرية في الخرطوم للاقتحام والتخريب، مؤكدة أهمية حماية المباني الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قولها في بيان اليوم السبت، إن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".
وشددت الوزارة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار، والعودة للإطار السياسي والحوار، والمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية وصولًا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.
وكانت دولة قطر قد أدانت بأشد العبارات قيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم، وفق وكالة الأنباء الرسمية "قنا".
وأكدت أنه تم إجلاء طاقم السفارة سابقًا، ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء.
ونقلت "قنا" تأكيد وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، على "ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان، وملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين، والذي يمثل انتهاكًا للقانون والاتفاقات الدولية".
وجددت الوزارة التأكيد على موقف قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورًا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال.
كما أعربت عن تطلع قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.