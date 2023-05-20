الإمارات تدين اقتحام السفارة القطرية في الخرطوم

وشددت الوزارة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار، والعودة للإطار السياسي والحوار، والمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية وصولًا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

وكانت دولة قطر قد أدانت بأشد العبارات قيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم، وفق وكالة الأنباء الرسمية "قنا".

وأكدت أنه تم إجلاء طاقم السفارة سابقًا، ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء.