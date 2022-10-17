الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الإثنين، اليمين الدستورية أمام نائب الأمير وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر "بيان".

وأدى اليمين الدستورية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته الجديدة وهم 15 وزيرا.

وخاطب الشيخ مشعل رئيس وأعضاء الحكومة قائلا، إن "الإخلاص للوطن وسمو الأمير واحترام الدستور وتطبيق القوانين والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء أعمالكم بأمانة وصدق، ركائز قسمكم العظيم فكونوا به بارين إلى تحقيق مصالح الوطن العليا".

وأشار الشيخ مشعل في كلمته إلى ضرورة "تطبيق القانون بعدل ومساواة، وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية ومنها: حفظ أمن الوطن والمواطن وتنفيذ المشاريع التنموية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين ومعالجة الشؤون الاقتصادية والاستثمارية ومكافحة الفساد وملاحقة المفسدين".

ويأتي أداء الحكومة لليمين الدستورية قبل يوم من موعد الجلسة الأولى لمجلس الأمة الكويتي الجديد من الفصل التشريعي السابع عشر، المقرر عقدها الثلاثاء.

وصدر الأحد مرسوم بإعادة تشكيل الحكومة التي تم تشكيلها في الـ5 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي قوبلت برفض واسع من الغالبية العظمى من نواب البرلمان.

وضم التشكيل الجديد سيدتين ونائبين من النواب المنتخبين في مجلس الأمة، وهما الدكتور بدر الملا وهو من كتلة النواب الخمسة، والنائب السلفي عمار العجمي.

وشهدت الكويت في الـ 29 من أيلول/ سبتمبر الماضي، انتخابات برلمانية شاركت فيها لأول مرة أحزاب معارضة بعد مقاطعة استمرت لعقد من الزمن.

وأسفرت الانتخابات عن تغيير في المجلس الحالي بنسبة 54% عن المجلس السابق الذي تم حله، مطلع آب/ أغسطس الماضي، قبل أن يتم عمره القانوني؛ إثر الأزمة المستعصية بينه وبين الحكومة.

وبحسب الدستور الكويتي، يتم تعيين حكومة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي، وفقًا لنص المادة 57 من الدستور التي تقول: "يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة (56) عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة".