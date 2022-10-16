محمد بن زايد يعزي أردوغان في ضحايا انفجار منجم بارطن

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية، الأحد، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قدم تعازيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا انفجار منجم ولاية بارطن.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن رئيس الإمارات قدم تعازيه للرئيس التركي خلال اتصال هاتفي، جرى خلاله كذلك بحث العلاقات التركية الإماراتية أيضا.

واتفق الجانبان على "توسيع نطاق التعاون الذي يزداد قوة بين البلدين في مجالات عديدة انطلاقا من الاستثمارات المتبادلة إلى التجارة، ومن الطاقة إلى المواصلات ومن البنية التحتية إلى التكنولوجيا، كي يشمل مجال الصناعات العسكرية والدفاعية أيضا".​​​​​​​

وكان الرئيس التركي قد أعرب في تغريدة له عبر تويتر عن امتنانه للدول التي قدمت تعازيها إلى أنقرة في ضحايا انفجار المنجم.

وقال إنه يعبر عن "امتنانه باسم الشعب التركي حيال التضامن الصادق من قبل الدول الصديقة التي شاركت بلاده ألمها عبر رسائل التعزية والمواساة".

وكان الرئيس التركي قد أعلن ارتفاع وفيات انفجار منجم بارطن إلى 41 شخصا.

ومن جهته، كان وزير الطاقة فاتح دونماز قد أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار، الذي وقع الجمعة، ناجم عن تسرب غاز.