مذكرة تفاهم بين الإمارات ومقدونيا الشمالية للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول

استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفيسكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، وقد اتفق الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن الشيخ محمد بن زايد رحب خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي بالرئيس الضيف، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التطور في مستوى علاقات البلدين على مختلف المسارات.