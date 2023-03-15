مذكرة تفاهم بين الإمارات ومقدونيا الشمالية للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول
استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفيسكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، وقد اتفق الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن الشيخ محمد بن زايد رحب خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي بالرئيس الضيف، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التطور في مستوى علاقات البلدين على مختلف المسارات.
وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا ما تشهده علاقات التعاون من تقدم خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من القطاعات التي تشكل مرتكزات رئيسة للتنمية المستدامة والتقدم في البلدين.
ولفتت إلى أن الشيخ محمد بن زايد استعرض ورئيس مقدونيا عددا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق دعم البلدين لجميع المبادرات والمساعي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
وأكد الجانبان حرصهما المشترك على المضي بالعلاقات بين دولة الإمارات ومقدونيا الشمالية بخطوات مهمة ومتقدمة خلال الفترة المقبلة انطلاقا من الإرادة المشتركة لتطويرها وتنميتها، بجانب وجود فرص كبيرة يمكن استثمارها لمصلحة الشعبين، وبما يخدم التنمية والإزدهار في البلدين.
وجرى خلال اللقاء إعلان مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مقدونيا الشمالية.
وحضر اللقاء عن الجانب الإماراتي الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي.
كما حضره الوفد المرافق لرئيس مقدونيا الذي ضم وزير المالية فاتميربيسيمي، وأمين عام ديوان الرئاسة ميلي بوشنياكوفسكي، ومستشار السياسة الخارجية غوتسي كارايانوف، ومستشار الأمن القومي بيليريم كوليالي، وسفير مقدونيا الشمالية لدى الدولة عبدالقادر محمدي.