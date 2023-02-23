الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس الفلسطينية الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها "السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".