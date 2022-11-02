قطر ترفض مطالبات إنشاء صندوق خاص لتعويض عمال مشاريع "المونديال"

أعلن وزير العمل القطري أنّ بلاده ترفض الدعوات المطالِبة بإنشاء صندوق خاص جديد لتعويض العمّال الذين تضرروا على أراضيها خلال تشييد المشاريع الضخمة لاستضافة كأس العالم.

وندد وزير العمل القطري، علي بن صميخ المرّي، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، بتعرّض الدوحة لما قال إنها هجمات عنصرية، على خلفية الملف.

وحسب الوكالة قال المرّي إنّ الدوحة لديها منذ سنوات صندوق لتعويض العمّال المهاجرين وقد دفعت من خلاله لهؤلاء مئات ملايين الدولارات من التعويضات والمعونات.

وتطالب منظمات حقوقية كلا من السلطات القطرية والاتّحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإنشاء صندوق بقيمة 440 مليون دولار لتعويض هؤلاء العمّال، لكنّ الوزير القطري اعتبر أن هذه الفكرة مجرّد "حيلة دعائية".

وقال المرّي، إنّ دولاً ومنظّمات استخدمت "معلومات كاذبة" و"شائعات" بهدف "تشويه سمعة قطر بادّعاءات مضلّلة عمداً".

وأضاف: "هم لا يريدون السماح لدولة صغيرة، دولة عربية، دولة مسلمة، أن تنظّم كأس العالم.. هم على بيّنة تامّة من الإصلاحات التي حصلت، لكنّهم لا يعترفون بها لأنّ دوافعهم عنصرية".

في 2018 أنشأت قطر "صندوق دعم وتأمين العمّال" بهدف مساعدة العمّال المهاجرين إذا لم يدفع أرباب عملهم مستحقّاتهم المالية.

وأكّد الوزير أنّ هذا الصندوق صرف في العام 2022 وحده 320 مليون دولار، وأضاف: "إذا كان هناك شخص له الحقّ بالحصول على تعويض ولم يحصل عليه فيجب أن يقدّم طلباً وسنساعده"، مشيراً أيضاً إلى أنّ قطر مستعدّة للنظر في حالات تعود وقائعها إلى أكثر من عقد.