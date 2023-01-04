من هي الدبلوماسية السعودية الجديدة هيفاء الجديع؟

وأصبحت "الجديع"، أول امرأة سعودية تشغل ذلك المنصب الدبلوماسي، حيث تتبنى الرياض توجهًا لدعم النساء وتمكينهن من المناصب القيادية في مختلف القطاعات، بما في ذلك السلك الدبلوماسي.

وتحمل "الجديع" درجة الماجستير في حل النزاعات والتفاوض من جامعة "كولومبيا" الأمريكية، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة "سيراكيوز" في نيويورك، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

كما أن ابنة مدينة الرياض حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة من جامعة "سيراكيوز" الأمريكية.

وتشمل حياتها المهنية العديد من المحطات البارزة، حيث سبق لها أن عملت في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومثلت بلادها في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، من خلال البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة.

كما عملت "الجديع"، بعد عودتها للسعودية من رحلة الدراسة والعمل في الخارج، في القطاع الحكومي، حيث شغلت منصب مشرفة على الإدارة العامة للعلاقات الدولية في وزارة السياحة السعودية.

وشغلت كذلك مناصب قيادية في "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام"، والتي تصدر عنها العديد من وسائل الإعلام، من بينها صحيفة "الشرق الأوسط" العريقة، حيث كانت "الجديع" واحدة من أعضاء الفريق التنفيذي الثمانية في المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.