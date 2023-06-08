بلينكن: دول الخليج هي جوهر رؤيتنا لشرق أوسط أكثر استقراراً

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمام وزراء دول الخليج في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، أن بلاده لا تزال ملتزمة تجاه شركائها في منطقة الخليج.

وجاء كلام بلينكن خلال اجتماع وزاري في الرياض مع كبار دبلوماسيي دول مجلس التعاون الخليجي، بعد لقائه نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال بلينكن، في مستهلّ الاجتماع حول الشراكة الإستراتيجية بين الخليج وواشنطن، إن "الولايات المتحدة موجودة في هذه المنطقة لتقول إننا لا نزال منخرطين بعمق في الشراكة معكم جميعًا".

وأشار أن دول "مجلس التعاون الخليجي هي جوهر رؤيتنا لشرق أوسط أكثر استقرارًا وأمانًا وازدهارًا".

وكان بلينكن وصل، الثلاثاء، إلى السعودية في زيارة تستمرّ 3 أيام.

وكان على جدول أعمال الاجتماع، القضايا الإقليمية الرئيسة، بما في ذلك الصراعات في اليمن والسودان وسوريا والأراضي الفلسطينية، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري.

ولفت بلينكن في كلمته أمام الوزراء إلى "أننا نعمل معًا للتوصل إلى حلّ للنزاع في اليمن" و"مواصلة التصدّي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار"، بما في ذلك احتجازها، مؤخرًا، ناقلات نفط في مياه الخليج.

وفي الشأن السوري، قال: "إننا مصمّمون على إيجاد حلّ سياسي في سوريا يحافظ على وحدتها وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها".

أما فيما يخصّ العلاقات مع إسرائيل، فأكد "أننا نتعاون مع دول في المنطقة لتوسيع وتعميق تطبيع العلاقات مع إسرائيل".