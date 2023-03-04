السعودية وقطر تدينان التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي

والأربعاء، صرح سموتريتش، بأنه يعتقد أنه "يجب محو بلدة حوارة من الوجود.. يجب على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس الأفراد"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنه المستوطنون على "حوارة".

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، "إرهابية وعنصرية"، مؤكدًا أنها "تحمل نذر تصعيد خطير ضد الفلسطينيين".

وشدد أشتية، في بيان على أن "تصريحات الوزير الإسرائيلي وحدها تكفي لتقديمه للعدالة الدولية، باعتبارها تشكل تحريضًا رسميًّا لارتكاب مجازر جديدة ضد المواطنين الفلسطينيين".