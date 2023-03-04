السعودية وقطر تدينان التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي
دانت كل من السعودية وقطر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية.
واستنكرت وزارة الخارجية السعودية بشدة "التصريحات المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي من خلال مطالبته بـ (محو) قرية حوارة الفلسطينية".
وأكدت الرياض رفضها التام "لهذه التصريحات العنصرية وغير المسؤولة" والتي تعكس حجم العنف والتطرف الذي يمارسه الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.
وشددت على مطالبتها للمجتمع الدولي بـ"الاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين".
ووصفت قطر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها تصريحات سموتريتش بأنها "مستفزة، تمثل امتداداً للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مضيفة أنها "تعدها تحريضاً خطيراً على جريمة حرب".
والأربعاء، صرح سموتريتش، بأنه يعتقد أنه "يجب محو بلدة حوارة من الوجود.. يجب على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس الأفراد"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنه المستوطنون على "حوارة".
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، "إرهابية وعنصرية"، مؤكدًا أنها "تحمل نذر تصعيد خطير ضد الفلسطينيين".
وشدد أشتية، في بيان على أن "تصريحات الوزير الإسرائيلي وحدها تكفي لتقديمه للعدالة الدولية، باعتبارها تشكل تحريضًا رسميًّا لارتكاب مجازر جديدة ضد المواطنين الفلسطينيين".