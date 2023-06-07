السعودية: اجتماع وزراء خارجية دول الخليج وأمريكا بحث قضايا سياسية وأمنية عدة

قالت وزارة الخارجية السعودية، مساء الأربعاء، إن الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الإستراتيجية بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية "بحث قضايا سياسية وأمنية عدة".

وأكدت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن الوزراء المشاركين في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض "بحثوا أوجه تعزيز العمل الخليجي المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف العمل الخليجي الأمريكي، والتنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية".