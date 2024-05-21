الكويت تطلق قناة تلفزيونية إخبارية

كشفت وزارة الإعلام في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق قناة تلفزيونية إخبارية متخصصة ومتوافقة مع سياستها الخارجية.

وقال بيان رسمي للوزارة، إن القناة الجديدة ستبدأ بثها التجريبي، في يوليو/تموز المقبل، وستضم نشرات إخبارية على مدار الساعة، وبرامج ثقافية وحوارية.

ولم يتم بعد الكشف عن اسم القناة الجديدة، وما إذا كانت ستستقطب إعلاميين عربًا في فريقها على غرار القنوات التلفزيونية الإخبارية العربية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، عن الناطق الرسمي للوزارة، بدر العنزي، قوله إن سياسة القناة ستكون متوافقة مع السياسة الخارجية لدولة الكويت فيما يتعلق بالقضايا الخارجية.

وأضاف العنزي أن القناة الجديدة "ستعمل على إبراز أهم الأحداث والمنجزات المحلية، وتقديمها لتكون واجهة إخبارية للبلاد".

وأوضح "سيكون من صلب عملها (القناة) تسليط الضوء إعلاميًّا على العمل والإنجازات الحكومية وتوضيحها، واتباع توجيهات رئيس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وأيضًا التعاون الوثيق بين الإعلام ومنجزات الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة".

وأشار إلى أن "القناة ستستخدم أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال النقل التلفزيوني والتصوير والإخراج، في استوديوهات تعمل على أعلى المستويات وبالاستفادة من الخبرات والطواقم الفنية في وزارة الإعلام".