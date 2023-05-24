السعودية: إعادة العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء الأربعاء، أنه تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر": "تعلن وزارة الخارجية، أنه في ضوء ما تم بحثه بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر 2022، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق".